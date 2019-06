Avrupalı demokratlardan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı!

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yenilenen seçimi bu kez açık ara farkla kazanması Avrupa’daki siyaset çevrelerinde de yankı buldu. Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı, İmamoğlu’nu ‘kalpten’ teşekkür etti.

"Türkiye’de demokrasi için devasa bir kazanç"

İttifakın Twitter hesabından, parti lideri Iratxe Garper ve parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri’nin ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun devasa seçim zaferi için kalpten tebriklerini sundukları’ belirtildi. Mesajda, “Bu, Türkiye’de demokrasi için devasa bir kazanç” ifadeleri kullanıldı.

"Otoriterlik ve popülizmin önemli bir reddidir"

Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının otoriterlik ve popülizmin önemli bir reddi olduğu görüşünü paylaştı. Verhofstadt şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de demokrasi için yeni bir gün aydınlanıyor. Avrupa Parlamentosu her zaman demokratik güçlerin yanında olmuştur; bu seçimler, otoriterlik ve popülizmin İstanbullular tarafından önemli bir reddidir. Erdoğan’a karşı iki kez ayağa kalktılar, demokrasiyi iki kez savundular.

A new day dawn's for democracy in Turkey. The @Europarl_EN has always stood by democratic forces; this result is an important rebuttal to authoritarianism & populism from the citizens of #Istanbul. They stood up against Erdogan twice, twice they defended democracy. https://t.co/EHkElhh8ZJ