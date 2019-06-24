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Avrupalı demokratlardan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı!

Avrupalı demokratlardan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı!

Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçime ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki Sosyalist ve Demokratlar İttifakı ile Liberal Grup'tan tebrik geldi. Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt, "Bu seçimler, otoriterlik ve popülizmin İstanbullular tarafından önemli bir reddidir" diye konuştu.

Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yenilenen seçimi bu kez açık ara farkla kazanması Avrupa’daki siyaset çevrelerinde de yankı buldu. Avrupa Parlamentosu’ndaki Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı, İmamoğlu’nu ‘kalpten’ teşekkür etti.

"Türkiye’de demokrasi için devasa bir kazanç"

İttifakın Twitter hesabından, parti lideri Iratxe Garper ve parlamentonun Türkiye raportörü Kati Piri’nin ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun devasa seçim zaferi için kalpten tebriklerini sundukları’ belirtildi. Mesajda, “Bu, Türkiye’de demokrasi için devasa bir kazanç” ifadeleri kullanıldı.

"Otoriterlik ve popülizmin önemli bir reddidir"

Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının otoriterlik ve popülizmin önemli bir reddi olduğu görüşünü paylaştı. Verhofstadt  şu ifadeleri kullandı: Türkiye’de demokrasi için yeni bir gün aydınlanıyor. Avrupa Parlamentosu her zaman demokratik güçlerin yanında olmuştur; bu seçimler, otoriterlik ve popülizmin İstanbullular tarafından önemli bir reddidir. Erdoğan’a karşı iki kez ayağa kalktılar, demokrasiyi iki kez savundular.

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