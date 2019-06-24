Çavuşoğlu'ndan S-400 krizine ilişkin açıklama: Biz S-400'leri aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile S-400 krizine ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'nin tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"S-400'lerin ne zaman teslim edileceği konuşuluyor" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'leri aldık" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hukuka uygun değil"

-Amerika'nın attığı adımlar hukuka uygun değildir. Amerika kat sayı ile ilgili söylemlerini değişik düzeyde dile getiriyor. Amerika'nın S-400 ile ilgili tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz.

"S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil"

-Hangi açıklama gelirse gelsin biz S-400'ü aldık. Artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil.