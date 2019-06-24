İçişleri Bakanlığı duyurdu Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Tunceli'de yapılan operasyonlar kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi’nin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer aldığı belirlendi.

Diğer teröristler; sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar kod adlı Abdulkerim Avras’ın ise 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer aldığı tespit edildi.