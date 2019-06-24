İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU
EKREM İMAMOĞLU EKREM İMAMOĞLU
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Emre Belözoğlu Ali Koç'la buluştu imzayı attı

Emre Belözoğlu Ali Koç'la buluştu imzayı attı

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, dün Ali Koç ile yaptığı görüşmenin ardından imzayı attı

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşmaya vardığı Emre Belözoğlu, başkan Ali Koç ile görüşmesinden sonra ıslak imzayı attı ve resmen Fenerbahçeli oldu.

Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra soluğu tatilde alan Emre Belözoğlu, dün İstanbul'da tekrarlanan seçimde oyunu kullandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la buluştu.

İmzayı attı Fenerli oldu
38 yaşındaki deneyimli futbolcu, kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe'nin iletişim departmanının, Kanarya'ya dönen ve taraftarda büyük bir heyecan uyandıran emektar yıldız için özel bir video hazırladığı öğrenildi.

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