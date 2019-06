Müslümanların en eski camisi İspanya'da!

Madrid dışındaki kırsal bir bölgede yer alan 1400 yıllık Reccopolis antik kentinde yapılan çalışmalarda arkeologlar jeomanyetik aygıtları kullanarak hâlâ toprak altında bulunan yapıların ve duvarların haritasını çıkardı.

Çalışmalar sonucunda, Reccopolis’in bugüne kadar gün ışığına çıkarılan kalıntılardan çok daha fazlasına sahip olduğu tespit edildi. Kentin henüz keşfedilmemiş yapıları arasında bir saray ve Avrupa’daki en eski camilerden biri olabilecek bir binanın yer aldığı belirtildi.

​Harvard Üniversitesi ortaçağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick, “Araştırabildiğimiz her alanda binalar, sokaklar ve geçitler bulduk” dedi.

Toprak altındaki yapılardan olan büyük bir binanın, Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benzediği belirtildi. Ancak yapılacak kazının bu fikri kanıtlayabileceğini söyleyen McCormick, doğrulanması halinde bunun günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski cami olabileceğini vurguladı.

