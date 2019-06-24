CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan seçim sonuçları sonrası önemli açıklamalar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak İstanbul seçim sonuçlarına ve gündeme dair diğer konulara ilişkin açıklama yaptı. Öztrak 'Artık seçim bitti gerçek gündeme geri dönmenin zamanı bitti. Şimdi görevini yapma sırası iktidarda. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız.' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimi sonrası açıklamalar yaptı.

Seçimin kazananının İstanbul'un vicdanı olduğunu belirten Öztrak, “İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir” şeklinde konuştu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

“Son bir yılda 7 paket açıkladılar, krizini bu kez de teğet geçeceğini söylediler yanıldılar. Tek adam parti devletine geçip parlamentoyu geri plana ittikten sonra ekonomik kriz daha da derinleşti. Fatura vatandaşa çıktı. İşsizlik 4 puan arttı.

''Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız''

Artık seçim bitti gerçek gündeme geri dönmenin zamanı bitti. Şimdi görevini yapma sırası iktidarda. Zamanı çok dikkatli kullanmak zorundayız.

Sayın basın mensupları bugün 24 Haziran 2018 seçimlerinin de 1. Yılı. 24 Haziran seçimlerine girerken milletimize “Verin oyu bu kardeşinize her şeyi düzeltsin” denildi. Ama bir yılda ekonominin geldiği nokta ortada.

İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre memleket yönetimini, aile şirket yönetimi ile karıştırma dönemi bitmiştir. Genel Başkanımız krizden çıkmak için 13 maddeyi paylaştı.