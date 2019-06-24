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Dünyanın en küçük ve en büyük horozu bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı
Dünyanın en küçük ve en büyük horozu bir araya geldi

TOKAT'ta kümes hayvancılığı ile oluşan Mehmet Bingöl dünyanın en küçük ve en büyük horoz ırkını bir araya getirdi.

Tokat’ta bulanan kümes çiftliğinde dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor. 

Tokat’ta, Soğucak bağlarında kümes hayvanı besleyen Mehmet Bingöl, çiftliğe dönen bahçesinde birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu ve hindi besliyor. Kümes hayvanları içerisinde ise Malezya kökenli, dünyanın en küçük ırkı olarak bilinen "serama" ile anavatanı Hindistan olan en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.



Bingöl, hobi olarak uzun yıllar önce başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde birçok cinsi kümesinde beslediğini belirterek, “Dünyanın en büyük horozu 6 kilogramı geçiyor, en küçük horozu ise 400 gram civarında geliyor. En küçük ırkın tavukları 250 gram civarında geliyor” diye konuştu. 

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