Defne Samyeli'nin Ekrem İmamoğlu tweetine Cem Yılmaz'dan destek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı düşüncelere katıldığını belirtirken şu ifadelerle güzel oyuncuya destek verdi; ''Ben de öyle düşünüyorum tatlım.''

İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandık sayısı yüzde 99,37. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,03, Binali Yıldırım yüzde 45,09 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Belediye Başkanı oldu.

Birçok sanatçı, sporcu ve siyasetçi Ekrem İmamoğlu'nun zaferini sosyal medya üzerinden kutlarken Defne Samyeli de bu duruma kayıtsız kalamadı ve resmi Twitter hesabından anlamlı bir mesaj yazdı.

''Toplumca ne kadar hasretmişiz''

Defne Samyeli'nin şu ifadeleri kullandı;

''Dostluk, kardeşlik, adalet, hak, hukuk, şeffaflık, saygı ve nezaket .. Toplumca ne kadar hasretmişiz. Ekrem İmamoğlu’nun dün gece zaferini zarafet ve tevazu ile taçlandırdığı konuşmasını izlerken çok mutlu oldum. Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun.''

''Ben de öyle düşünüyorum tatlım''

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli'nin Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaştığı düşüncelere katıldığını belirtirken şu ifadelerle güzel oyuncuya destek verdi; ''Ben de öyle düşünüyorum tatlım.''

Ben de öyle düşünüyorum tatlım. https://t.co/LSAuODFabN — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 24 Haziran 2019



''Hepimiz elele olmayı başarabiliriz''

''Ülkemiz, tüm halkımız ve İstanbul için hayırlı olsun.'' diyen Defne Samyeli, bir paylaşımda daha bulunarak şunları ifade etti; ''Bir diğer mutluluksa, bütün bu bol tartışmalı iptal sürecinde şahit olduğumuz her şeye rağmen seçmenin olgunlukla sandıkta İstanbul’un kaderini kendi belirlemesi. Helal olsun. Kime oy vermiş olursak olalım kardeşlik, saygı ve adalet bilinciyle hepimiz elele olmayı başarabiliriz.''

''Tatlım tamam yeter daa''

Ünlü komedyen, sevgilisinin barış dolu mesajına yine kayıtsız kalamadı ve bu kez şu ifadeleri kullandı; ''Tatlım tamam yeter daa ! :)''