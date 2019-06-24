Seçimin bitmesiyle boşalan tatil köyleri dolup taştı

Yenilenen İstanbul seçimleri nedeniyle oy kullanmak için İstanbul'a giden tatilcilerin dönmesiyle sahiller dolup taştı.

23 Haziran seçimleri dolayısıyla yaşanan kısa süreli durgunluk Aydın'ın turistik ilçesi Didim’de yerini hareketliliğe bıraktı. İstanbul seçimlerinin sona ermesinden sona boşalan Altınkum plajı misafirlerini ağırlamaya başladı. Didim’de yaşanan durgunluk sona erdi.



Seçimlerde oyunu kullanan tatilcilerin ilçeye gelmeye başladığı görülürken, hafta sonunda Altınkum plajındaki boşlukların dolmaya başladığı görüldü. Oyunu kullanan vatandaşların yazlıklarına döndükleri görülürken, geri dönüşlerin hafta içinde daha da artması bekleniyor.



Dünyaca ünlü Altınkum plajında ve Yalı Caddesinde de hareketliliğin artmaya başladığı görüldü.