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Kurnaköy'de feci kaza! Bu araçtan sağ salim çıktı

KURNAKÖY yolu üzerinde seyir halinde olan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Otomobilin durumu kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Hastaneye kaldırılan minibüs sürücüsünün durumu ağır.

Kaza, Pendik Kurnaköy yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. TIR sürücüsü yol üzerinde bulunan bir depoya girmeye çalışıyordu. O sırada arkadan gelen minibüs sürücüsü, TIR'a arkadan hızla çarptı.

Araç içerisinde sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralanan sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş makineleriyle güçlükle çıkarıldı

Minibüsün çarptığı TIR'ın altına kalması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Minibüs, sıkıştığı yerden iş makineleriyle güçlükle çıkarıldı.

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