Cübbeli Ahmet'in İmamoğlu fetvası Çarşamba'da sandıktan ne çıktı? İsmail Saymaz paylaştı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın 23 Haziran seçimleri öncesi "'Binali Bey'e ben kaybettirdim' diyen haram işliyor" diye fetva veren Cübbeli Ahmet Hoca'nın, bağlı olduğu İsmailağa Cemaati'nin yoğun yaşadığı Fatih Çarşamba mahallesinde, sandıktan çıkan sonuçları İsmail Saymaz Twitter'dan paylaştı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi ilgili haftalık sohbetinde verdiği fetva seçim sonrası yeniden gündeme geldi.

Cübbeli'nin çağrısı sonrası İsmailağa'nın yoğun yaşadığı Fatih Çarşamba'da fetvanın etkisi merak konusu oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, sandıktan çıkan sonuçları Twitter hesabından paylaştı.

Saymaz'ın yayınladığı sandıklara göre Cemaate mensup vatandaşların oy kullandıkları sandıkta İmamoğlu'na verilen oyların bir önceki seçime göre az da olsa artış gösterirken, aynı oranda Yıldırım'ın oylarında azalma olduğu görüldü. Saymaz rakamları verdikten sonra yazısını "Cübbeli’nin fetvası çöp oldu." diyerek sonlandırdı.

İsmailağa tarikatı ve Cübbeli Ahmet, Binali Yıldırım'a destek vermişti. Hatta Cübbeli Ahmet, İmamoğlu'na verilen oylar için haram fetvası vermişti.

Ben de "Acaba etkisi ne olmuş" diye İsmailağa'nın Fatih Çarşamba'da en yoğun oy kullandığı sanıklara baktım. Ne mi olmuş? — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 24 Haziran 2019