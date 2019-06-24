HDP’li Sırrı Sakık'tan İstanbul seçimi uyarısı! Ülkenin kaderini belirler yoksa...

HDP’li Sırrı Sakık Twitter hesabındanİstanbul seçimleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Sakık, seçim sonucuyla ilgili önemli bir de uyarı yaptı.

31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na destek veren Kürtlerin bu seçimde Abdullah Öcalan’ın tarafsız kalın çağrısı sonrası ne yapacağı merak ediliyordu. Kürtler İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na olan desteğini tekrarladı ve İmamoğlu 800 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

Sosyal medyada seçimle ilgili mesajların ardı arkası kesilmiyor. Kimi İmamoğlu’nun tebrik edip sevincini paylaşıyor, kimi Yıldırım’ı savunup destek veriyor. Seçim öncesi Öcalan’ın açıklamasına rağmen seçim stratejimizi değiştirmeyeceğiz açıklaması yapan HDP’liler de İmamoğlu’nun sevincini yaşayanlar arasında…

Kutuplaşma, nefret, adaletsizlik trenine değil...

HDP’li Sırrı Sakın Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak halkın iktidara sonra muhalefete politikalarını derhal düzelt mesajını verdiğini söyledi ve ''Kutuplaşma, nefret, adaletsizlik trenine değil demokrasi, barış trenine binen ülkenin kaderini belirler'' uyarısında bulundu.