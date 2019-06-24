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Newcastle United Benitez'le yolları ayırdı

Newcastle United Benitez'le yolları ayırdı

Newcastle United, 30 Haziran'da sözleşmesi dolacak menajer Rafael Benitez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, takımı 3 yıldır çalıştıran İspanyol menajer Rafael Benitez'in görevine devam etmeyeceğini duyurdu.

Newcastle'dan yapılan açıklamada, "30 Haziran 2019'da sözleşmesi sona erecek olan Rafael Benitez'in ayrılacağını hayal kırıklığı içerisinde açıklıyoruz" denildi. 

İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Benitez'e Çin'den yüklü teklif geldiğini yazmıştı. İngiliz devlet televizyonu BBC, Çin Ligi ekiplerinden Dalian Yifang'ın, Benitez'e yıllık 12 milyon Pound'luk bir teklif yaptığını duyurmuştu. Newcastle United'ın başına Championship'teyken 2016'da geçen ve takımı Premier Lig'e çıkaran Benitez, sonraki sezonlarda ekibinin ligi 10. ve 13. sırada tamamlamasını sağlamıştı.

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