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Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı
Anadolu Ajansı
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
Alman ordusuna ait iki Eurofighter savaş uçağı Mecklenburg-Vorpommern şehri civarında çarpışarak düştü.
Almanya’nın kuzeyinde düşen Eurofighter savaş uçaklarının çarpıştığı ve pilotlarının akıbetlerinin henüz bilinmediği belirtiliyor.
Olayın yaşandığı bölgede itfaiye arama kurtarma çalışmalarına başladı. Almanya İçişleri Bakanlığının da doğruladığı olayın yerel saatle 14.00 sıralarında yaşandığı belirtiliyor.