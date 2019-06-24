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Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri! Sakallı akbaba Gümüşhane'de görüntülendi

Anadolu Ajansı
Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri! Sakallı akbaba Gümüşhane'de görüntülendi

Türkiye'deki 4 akbaba türü arasında bulunan ve "doğanın çöpçüsü" olarak bilinen sakallı akbaba ve yavrusu, Gümüşhane'de kayda alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürülüğü ekipleri, arazi çalışmaları sırasında "doğanın çöpçüsü" olarak bilinen sakallı akbaba ve yavrusunu kayda aldı.

Şube Müdürü İlbeyi Aydın, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sakallı akbabanın Türkiye'de yaşayan dört akbaba türünden en zor görüleni olduğunu belirtti.

"2 yıldır takip ediyoruz"

Bu kuşun, beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer aldığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Müdürlük olarak yaklaşık 2 yıldır bu türü takip ediyoruz ve şükür, yavrusuyla  görüntülemeyi başardık. Bu da bizler için sevindirici oldu. Bu akbabaların en önemli özelliği, görüntülerde de görüldüğü gibi, leş kalıntılarından kalan kemikleri temizlemekte görevlilerdir. Küçük kemikleri kolaylıkla yutarken, büyük kemikler için çok değişik bir yöntem kullanırlar. Önce kemiği alır, havalanır, sonra kemiği kayalıklara atarlar. Bu sayede hem kemikleri küçültmüş hem de içindeki iliklere ulaşmış olurlar."

Sakallı akbabaların bu şekilde doğaya da büyük katkı sağladığını kaydeden Aydın, "Doğayı adeta çöpçü gibi leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor." ifadelerini kullandı.

Aydın, sakallı akbabaların yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilere yaptığını bildirdi.

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