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Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü

Anadolu Ajansı
Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) arasında kamu hizmetlerinin gösterilmesi ve e-devlet alanında iş birliğinin düzenlenmesine ilişkin üçlü iyi niyet protokolü imzalandı.

Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu kapsamında yapılan törende, üçlü protokole Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar ve ASAN Hizmet Başkanı Ülvi Mehdiyev imza attı. 

Sayan, törendeki konuşmasında, her iki ülkenin de e-devlet alanında çok iyi gelişmeler elde ettiğini söyledi.

Kapasite, tecrübe paylaşımı ve uzman mübadelesinin artırılması konularında çalışmalara devam edeceklerini belirten Sayan, iki kardeş ülke olarak iş birliğini daha da artıracaklarını ifade etti.

TİKA Başkan Vekili Kayalar, ASAN Hizmet'le uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını vurgulayarak imzaladıkları protokolle iş birliğini daha ileri taşıma niyetinde bulunduklarını dile getirdi.

ASAN Hizmet Başkanı Mehdiyev de protokolün, Türkiye ve Azerbaycan devlet hizmeti modellerinin üçüncü ülkelerde uygulanmasının, iki ülke arasında devlet hizmetleri ve e-devlet alanında iş birliğinin geliştirilmesini içerdiğini kaydetti.

TİKA pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, tapu, arşiv, nikah, ikamet ve çalışma izni alma başta olmak üzere, devletçe sunulan kamu hizmetlerini tek merkezden bir çatıda sunan ASAN Hizmet'in kuruluş ve yapılanma aşamalarında destek sağlamıştı.  

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