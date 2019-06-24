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İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini yaklaşık 9 puan farkla kazanması hakkında tweet atan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, attığı twitle gündeme oturdu.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yenilenen seçimleri fark atarak kazanmasından sonra İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Araf Suresi’nden alıntı yaparak bir twit attı. 

İçimizdeki beyinsizler yüzünden

Uzunkaya, "İçimizdeki beyinsizler yüzünden sen bizleri helak etme Allah’ım. Hak ve hakikat namına, aziz milletim ve ülkem için ihlasla çalışanlar her daim kazanmakta. Riyakar mütekebbirlerse, hiç kazanmadı ki. Artık başarısızlıkların müsebbipleriyle... Çözüm ve çıkış yolları konuşulmasın" ifadelerini kullandı.

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