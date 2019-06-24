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Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin illerinde 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadeleri tamamlanan 13 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 13 kişiden H.E., A.D., M.E.T., A.O., İ.K. ve S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, B.D., L.D., R.Ç., M.Ş., M.A., ve S.E., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken N.D.., isimli kişinin de işlemlerinin halen devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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