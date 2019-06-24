22 yaşındaki Abdulkerim'i çakmak gazı mı öldürdü?

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, metruk binada çakmak gazı soluduğu öne sürülen 22 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfkı G.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Gölcük'e bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkerim Rıfkı G., iddiaya göre, metruk binada ailesi tarafından baygın bulundu. Bunun üzerine gencin ailesi, olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Abdulkerim Rıfkı G.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Abdulkerim Rıfkı G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otopside ortaya çıkacak

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, boş çakmak gazı tüpleri ve bali buldu. Abdulkerim Rıfkı G.'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.