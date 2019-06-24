HABER /  GÜNCEL

22 yaşındaki Abdulkerim'i çakmak gazı mı öldürdü?

Demirören Haber Ajansı
22 yaşındaki Abdulkerim'i çakmak gazı mı öldürdü?

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, metruk binada çakmak gazı soluduğu öne sürülen 22 yaşındaki Abdulkerim Rıfkı G., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfkı G.'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Gölcük'e bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkerim Rıfkı G., iddiaya göre, metruk binada ailesi tarafından baygın bulundu. Bunun üzerine gencin ailesi, olay yerine sağlık  ve polis ekiplerini çağırdı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Abdulkerim Rıfkı G.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Abdulkerim Rıfkı G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otopside ortaya çıkacak
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, boş çakmak gazı tüpleri ve bali buldu. Abdulkerim Rıfkı G.'nin, çakmak gazı soluması nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu
Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu
Adis Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor'da
Adis Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor'da
TMSF Yaşarbank'ın borcunu tahsil ettiğini duyurdu!
TMSF Yaşarbank'ın borcunu tahsil ettiğini duyurdu!
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyaman'da FETÖ davası: 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adıyaman'da FETÖ davası: 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı
Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Temmuz ayında engelli maaşı ne kadar olacak zam olacak mı?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ders başına ne kadar 2019
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ders başına ne kadar 2019
Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
Yorumlar