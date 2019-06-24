Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 800 bin oy farkını nasıl attı! İşte seçimin şifreleri

En çok Şile en az Esenyurt

31 Mart’ta (yüzde 89,50) katılımın en yüksek olduğu ilçe olan Şile bu ünvanını yine kimseye bırakmadı. Sandığı en çok seven ilçe olan Şile yüzde 87,30 ile 23 Haziran’da da sandığa katılımın en yüksek olduğu ilçe oldu.

İstanbul’da sandığa katılımın en düşük olduğu için ise yüzde 80,49 oran ile Esenyurt oldu. Esenyurt’un ardından Fatih, Zeytinburnu ve Arnavuktöy seçime katılımın en düşük olduğu ilçeler oldu