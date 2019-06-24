Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 800 bin oy farkını nasıl attı! İşte seçimin şifreleri
23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu tam 800 bin fark attı. Peki İmamoğlu'nun büyük başarısının sebebi neydi. En çok hangi ilçeler İmamoğlu'na destek verdi. İşte İstanbul seçimlerinin şifreleri...
23 Haziran seçimlerinde İstanbul genelinde sandığa katılım oranı arttı. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi CHP'nin kalesi durumundaki ilçelerde, sandığa gidiş oranı 31 Mart'a göre bir hayli yükseldi. Esenyurt, seçimlere katılımın en düşük olduğu ilçe oldu. Sandığı en çok seven ilçe ise 31 Mart'ta olduğu gibi yine Şile olarak kayıtlara geçti.
İstanbul’da 31 Mart seçimlerinde sandığa katılım oranı yüzde 83,88 olurken, 23 Haziran’da yüzde 84,44 oldu. Fatih, Zeytinburnu,Beyoğlu gibi daha önce AK Parti’nin çoğunlukta olduğu ilçelerde, seçime katılım düşük oldu. Bu ilçelerde CHP, AK Parti’nin oy oranını geçmeyi başardı. Seçime katılımın en yüksek olduğu ilk 8 ilçede (Şile, Kadıköy, Çatalca, Çekmeköy, Ataşehir, Kartal, Beşiktaş, Beykoz) sandıktan CHP birinci çıktı.
CHP kalelerinde CHP/İYİ Parti seçmeni sandığa akın etti…
İstanbul’da CHP’nin kaleleri olarak bilinen ilçelerde 31 Mart’ta göre sandığa katılım oranı arttı.
Örneğin; Kadıköy’de 31 Mart’ta sandığa gitme oranı yüzde 83,58 iken bu 23 Haziran’da yüzde 87,05’e yükseldi.
Yine Beşiktaş’ta 31 Mart’taki katılım oranı yüzde 81,38 olarak ölçülürken bu 23 Haziran’da yüzde 85,94’e çıktı.
En çok Şile en az Esenyurt
31 Mart’ta (yüzde 89,50) katılımın en yüksek olduğu ilçe olan Şile bu ünvanını yine kimseye bırakmadı. Sandığı en çok seven ilçe olan Şile yüzde 87,30 ile 23 Haziran’da da sandığa katılımın en yüksek olduğu ilçe oldu.
İstanbul’da sandığa katılımın en düşük olduğu için ise yüzde 80,49 oran ile Esenyurt oldu. Esenyurt’un ardından Fatih, Zeytinburnu ve Arnavuktöy seçime katılımın en düşük olduğu ilçeler oldu