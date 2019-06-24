HABER /  DÜNYA

İran'a karşı ABD'nin çıkarma gemisi grubu bölgeye geldi

İran'a karşı ABD'nin çıkarma gemisi grubu bölgeye geldi

USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisi, Ortadoğu'ya ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın İsrail temaslarını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ani Suudi Arabistan ziyareti takip ederken ABD ordusundan İran'a karşı yeni konuşlandırma açıklaması geldi. 

Amerikan donanması USS Boxer amfibik saldırı gemisi, USS John P. Murtha amfibik çıkarma gemisi ve USS Harpers Ferry havuzlu çıkarma gemisinin Ortdoğu'ya ulaştığını duyurdu.

Bu amfibik gemi grubu, ABD'nin 5. Filosu'nun sorumluluk alanına girdi. Ama tam nereye konuşlandıkları açıklanmadı. 

Bahreyn merkezli ABD'nin 5. Filosu, Donanma'nın Basra Körfezi ve çevresindeki sularda varlığını yönlendiriyor. 

USS Boxer, 11. Deniz Piyadesi Seferi Birliği ve bir muharip helikopter taburunu taşıyor. 1 Mayıs'ta San Diego'dan ayrılan amfibik hücum gemisi Hint Okyanusu üzerinden bölgeye geldi. USS Boxer grubu USS Kearsarge'nin yerini alacak.

Büyük askeri yığılma

Halihazırda bölgede mayıs ayında gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisi, eşlik eden savaş gemileri, B-52 stratejik bombardıman uçakları, Patriot hava savunma sistemleri ve yüzlerce takviye asker de bulunuyor.

Son konuşlandırma, İran'ın ABD'nin 100 milyon dolardan fazla değeri bulunan insansız hava aracını düşürmesi üzerine Trump'ın İran'a hava saldırısı emri verip 10 dakika kala vazgeçmesi sonrası geldi. 

Pompeo uluslararası koalisyon turunda

İran Donanma Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi'nin yine hava sahalarını ihlal etmesi halinde bir Amerikan hava aracını daha düşürmekten çekinmeyeceklerini söylemesini müteakip soluğu Cidde'de alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü. 

Hem Körfez ülkelerinin hem de Asya ve Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle İran'a karşı uluslararası koalisyon kurma konusunu görüştüğünü belirten Pompeo, Washington'ın Tahran'la müzakereye hazır olduğunu ama İran'a karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti
Almanlar bombayı patlattı! Ozan dünya devine gidiyor
Almanlar bombayı patlattı! Ozan dünya devine gidiyor
Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret
22 yaşındaki Abdulkerim'i çakmak gazı mı öldürdü?
22 yaşındaki Abdulkerim'i çakmak gazı mı öldürdü?
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferine ilginç yorum
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı
İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya neler diyor böyle! Seçim twiti şaşırttı
ÖNCEKİ HABERLER
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Adıyaman'da FETÖ davası: 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Adıyaman'da FETÖ davası: 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı
Adıyaman'da FETÖ'dan gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Trump İran’dan ne istediğini açıkladı
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
Yorumlar