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17 yaşındaki Esma'nın şok ölümü! Yatağında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
17 yaşındaki Esma'nın şok ölümü! Yatağında ölü bulundu

MERSİN'in Anamur ilçesinde, lise öğrencisi Esma V. (17), odasına uyandırmak için gelen annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Esma'nın okul müdürü Mustafa Yıldız, sosyal medya hesabından, 'Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda?' paylaşımında bulundu. 

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Havva V., kahvaltıya çağırmak için girdiği odada, kızı Esma V.'nin yatağında hareketsiz olduğunu fark etti. Nefes almadığı anlaşılan Esma V., Anamur Devler Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorlar, burada yaptığı kontrolde, Esma V.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü sanılan Esma V.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp morguna konuldu. Esma V.'nin ailesi ise kızlarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. 

Acı haberi alan Özel Anamur Hızır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Mustafa Yıldız, öğrencisi Esma V. ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından mesaj yayımladı. Yıldız, paylaşımında şunları kaydetti: 

'Şimdi sessizce gidiyorsun. Bizleri ardında gözü yaşlı bırakarak. Seni en son halinle hatırlıyorum. Karneni alıp vedalaşmak için geldin son gün, helallik istemiştin. Kim derdi bu son veda ve bir daha görüşememe. İnanmıyorum senin bu kadar sessiz gidişine, yokluğuna ve sensizliğe. Hala uyuyorsun ve uyanacaksın gibi. Ama hüküm kesin, ben biliyorum bir daha gelmeyeceksin, bir daha seni göremeyeceğim, bir daha gözlerinin altında tebessümle gelip bir şeyler söylemek için başını kapıdan uzatamayacaksın. Yine de sen öldün diyemiyorum, inanmak çok zor. Anlatılmaz bir duygu benim güzel yavrum. Nur içinde yat. Sen her zaman kalbimizdesin. Seni daima gülerken ve sessizce tebessümlerinle hatırlayacağız. Seni seviyoruz Esma... Gözlerimizden yaşlar aksa da ağlamıyoruz. Seni ebediyete uğurlarken ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu bir kere daha idrak etmiş oluyoruz sevgili kızım. Sen kalbimizde yaşıyorsun.'



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