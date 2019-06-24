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Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti

KAHRAMANMARAŞ'ta iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. İki kardeş birbirlerini yaraladı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde demir kesme makasının da kullanıldığı kavgada iki kardeş birbirlerini yaraladı. Kavga sırasında bankanın da camı kırıldı. 

Alınan bilgiye göre, Duran E. (20) ve Abdullah E. (25) adlı kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kardeşlerden birisi elindeki demir kesme makasıyla diğerini kovaladı. Bu sırada bölgede bulunan banka şubelerinden birisinin de camı kırıldı. 

İki kardeş de kavga esnasında vücudunun çeşitli bölgesinden yara alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

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