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THY'den Boeing 737 Max açıklaması

Demirören Haber Ajansı
THY'den Boeing 737 Max açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 Max tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 Max tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini bildirdi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 Max tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

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