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Bill Gates kariyeri boyunca en büyük hatasını açıkladı

Bill Gates kariyeri boyunca en büyük hatasını açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu olan Bill Gates, kariyeri boyunca yaptığı en büyük hatayı açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde piyasa değeri 1 milyar doların üzerine çıkan Microsoft'u kuran isim olan ve son birkaç yıla kadar dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates, profesyonel hayatında yaptığı en büyük hatayı açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı olma unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a kaptıran Gates, en büyük hatası olarak Android'in kuruluşuna tepkisiz kalması ve Microsoft'un kendi mobil işletim sistemi için yeteri kadar ısrarcı olmamasını gösterdi.

Bir dönem Windows işletim sistemine ev sahipliği yapan telefonlara ciddi yatırım yapan şirket istediği seviyelere ulaşamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz dönemde bu projenin fişini çekmişti.

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