ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ek yaptırımlar öngören kararnameyi imzaladı. Trump, "Yaptırımlar, ABD İHA'sının İran tarafından düşürülmesine bir yanıttır. İran'a yönelik yaptırımlar İran dini lideri Hamaney'i hedef alacak" açıklamasında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yeni yaptırım kararı geldi. Başkan Donald Trump, yaptırımları içeren başkanlık kararnamesini imzaladığını duyurdu. Trump, yaptırımların düşürülen Amerikan İHA'sına yanıt olduğunu belirtti. Hedefinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in olduğunu açıkladı. Trump ayrıca, "ABD, İran'la çatışmak istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran ile anlaşma yapmayı çok ister" dedi.

"Biz onları neden koruyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ABD’nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.

Trump, Twitter paylaşımında, "Çin ithal ettiği petrolünün yüzde 91’ini, Japonya yüzde 62’sini Hürmüz Boğazı’ndan geçiriyor. Peki biz neden onların nakliyat rotalarını hiçbir kazancımız olmadan koruyoruz? Tehlikeli olan bu rotada ülkeler kendi gemilerini kendileri korumalılar. ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geldi, artık orada bulunmamıza gerek yok. İran’dan isteklerimiz çok basit, nükleer silah üretmemek ve terörü finanse etmemek" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce, Pazartesi günü İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da ABD’nin İran ile masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

