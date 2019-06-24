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Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor

Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor

Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi çalışmalara temmuz ayının ilk haftasında başlayacak sarı kırmızılılar eksik bölgelere takviye yapmaya hazırlanıyor.

Transfer yapabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan ve Luyindama'nın opsiyonunu kullanan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'ye çevrildi. Senegal milli takımı ile kampta bulunan 27 yaşındaki golcü oyuncuya Arabistan ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Suudi Arabistan'dan Al Nasr kulübünün Diagne için 13 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkardığı öğrenildi. Galatasaray ise Diagne'yi 15 milyon eurodan daha düşük bir bedelle göndermek istemiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar ise devam ediyor. Diagne'nin satılması halinde menajerleri ile temas kurulan Hernandez ve Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç için girişimlerin artması bekleniyor.

N'diaye'yi tekrar kiralamayacak sarı kırmızılılar bu bölge için Ever Banega'yı düşünüyor. Arjantinli oyuncunun transfer bütçesinin ise Diagne'den gelen parayla karşılanması hedefleniyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Banega için henüz resmi bir teklif yapılmadığı gelen haberler arasında...

Gözler Henry Onyekuru'da

Öte yandan Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini büyük oranda noktalayan Galatasaray'da gözler Henry Onyekuru'da. Geçtiğimiz sezon müthiş bir performans sergileyerek şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen Nijeryalı oyuncunun yeniden kiralanması gündemde. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz sezondan daha yüksek bir kiralama bedeli teklif edilmesi bekleniyor.

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