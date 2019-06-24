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Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

Demirören Haber Ajansı
Adana'da portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi.

Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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