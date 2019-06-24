HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması' kapsamında emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında bulunduğu, mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Aralarında albay ve binbaşının olduğu 17 kişi gözaltında

Tekirdağ merkezli İstanbul, Diyarbakır, Van, Ankara, Şırnak, Manisa, Kırklareli, Hatay, İzmir, Erzurum, Gaziantep, Ağrı ve Çanakkale'de farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında albay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 17 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, adreslerinde bulunmayan 8 zanlının yakalanması için ise çalışmaların sürüldüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi
14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi
Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
AK Partili Ali İhsan Yavuz seçim sonrası ilk kez konuştu
AK Partili Ali İhsan Yavuz seçim sonrası ilk kez konuştu
Gram altın ne kadar? Altında son durum 24 Haziran Pazartesi
Gram altın ne kadar? Altında son durum 24 Haziran Pazartesi
Bill Gates kariyeri boyunca en büyük hatasını açıkladı
Bill Gates kariyeri boyunca en büyük hatasını açıkladı
Microsoft'tan çalışanlarına yasak! Artık bunu yapamayacaklar
Microsoft'tan çalışanlarına yasak! Artık bunu yapamayacaklar
ÖNCEKİ HABERLER
Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kasımpaşa Hafez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kadir Topbaş'tan İmamoğlu paylaşımı geldi Ayrıca bir temennisi var
Kadir Topbaş'tan İmamoğlu paylaşımı geldi Ayrıca bir temennisi var
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Gençlerbirliği'nde 4 ayrılık birden
Gençlerbirliği'nde 4 ayrılık birden
İran'a karşı ABD'nin çıkarma gemisi grubu bölgeye geldi
İran'a karşı ABD'nin çıkarma gemisi grubu bölgeye geldi
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti
Kardeşlerin demir kesme makaslı kavgası kanlı bitti
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav tarihleri 1. ve 2. dönem
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav tarihleri 1. ve 2. dönem
Yorumlar 3 yorum