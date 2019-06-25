Cübbeli ve İsmail Saymaz birbirine girdi

Cübbeli Ahmet'in 23 Haziran seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile ilgili söylediği sözler tartışma yarattı. İsmail Saymaz, Cübbeli'nin CHP'ye oy verenlerin "haram" işlediği yönünde fetvası var açıklamalarına Cübbeli Ahmet meydan okudu.

Cübbeli Ahmet ile gazeteci İsmail Saymaz sosyal medyada birbirine girdi. İsmail Saymaz'ın 23 Haziran'da Cübbeli Ahmet'in "Ekrem İmamoğlu'na oy vermeleri halinde haram işleneceği yönde fetvası var" sözlerine Cübbeli sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cübbeli Ahmet, İsmail Saymaz'ın kendisine dokunmadan rahat etmediğini söyleyerek attığı tweetlere tepki gösterdi. İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet olarak Binali Yıldırım'a destek verdiklerini ve bu desteğin nedenini de açıkladıklarını ifade eden Cübbeli, Saymaz'ın dediği gibi İmamoğlu'na verilen oylar için haram fetvası vermediğini söyledi.

"Hoppala..."

Böyle bir sözü hatırlamadığını yine de arkadaşlarına yaptığı konuşmaları incelemelerini istediğini söyleyen Cübbeli, konuşmasında böyle bir bölüm bulunmadığını anlattı.

İşte Cübbeli'nin o sözleri:

"Hoppala... Şimdi ben bunu konuşmalarımda hatırlamadım. Sonra arkadaşlara sordum. Onlar not alırlar. Bazen iki-üç saat konuşuyorum, hızlı konuşuyorum. Biz böyle bir şey bulamadık. İmamoğlu'na oy vermek haramdır dediğim noktayı ya tweetim vardır ya sesim vardır. Onu bulmasını istiyorum. Bunu bulamazsan ne duruma düşüyor? Artık kendisi bulsun."

Saymaz'dan anında cevap

Cübbeli'nin bu sözlerine cevap veren Saymaz, hocaya cezaevi günlerini hatırlattı. İşte Saymaz'ın o tweeti;