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DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün sözde emiri ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olduğu belirlenen M.S.E. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, geçen Mart ayında kente gelen M.S.E.'nin DEAŞ'ın, 2012-2016 yılları arasında Irak'ın Musul şehri ve Muhallebiye kasabasının sözde emiri olduğu ve terör örgütü içinde havancılardan sorumlu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ekipler merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesinde dini nikahlı eşinin evinde kalan ve geceleri kağıt toplama işi yapan M.S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eve yapılan baskında M.S.E. oturma odasında kapının arkasında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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