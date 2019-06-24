Edirne'deki cinayet davasında karar

EDİRNE'de, eşini 88 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

EDİRNE'de, eşini bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Haziran 2018'de tartıştığı eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i 88 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, avukatı ve maktül kadının ailesinin avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili katıldı.

Savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü yinelediğini belirterek, sanığın, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı ayrıca cezada 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapse mahkum edilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Erkan Sakarbalkanıgeçen, savunmasında, olay öncesinde eşine 'zina yaptığı' gerekçesiyle boşanma davası açtığını ileri sürerek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin" diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında meşru müdafaayı düzenleyen TCK'nin 25. maddesi ve meşru müdafaada sınırın aşılması hükümlerini düzenleyen TCK 27/2 maddesinin uygulanması gerektiğini savundu.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan açılan davada eylemin, 'eşe karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Buna göre sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, 'haksız tahrik indirim' ve 'takdiri indirim' uygulayarak cezayı 15 yıl 10 aya düşürdü, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.