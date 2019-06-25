HABER /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Gelecek Burada

Canlı & Cansız sergisi Galeri Sanatyapım’da

Canlı & Cansız sergisi Galeri Sanatyapım’da

Kayıhan Keskinok Atölyesi - Sema Sanal Ressamları Sergisi 24 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Galeri Sanatyapım’da...

Uzun süredir Sema Sanal'dan desen, yağlıboya resim ve resim teknikleri dersleri alan Kayıhan Keskinok Atölyesi ressamlarının geleneksel yıl sonu sergisi, Galeri Sanatyapım'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Her yıl farklı bir başlık altında oluşturulan sergilerin bu yılki konusu: Canlı & Cansız.

Sergilenen eserler, canlı ve cansız kavramları simgeleyen varlıkların/nesnelerin birlikte varoluşlarını içeren kompozisyonlardan oluşuyor.

Sergi, Ayten Öz, Betül Tümer, Beyhan Türkyılmaz, Derya Değirmenli, Ece Baştürk, Emre Eroğlu, Fatma Gergin Mit, Handan Önertürk, Irmak Öğretmen, Karya Keskinok, Nilay Kefoğlu, Nuray Gül, Pınar İpek, Sedat İnce (COS), Semiha Koç, Toprak Tılıç, Yasemin Kara ve Zeynep Yüksel’in farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çalışmalarından oluşuyor.

24 Haziran Pazartesi günü Galeri Sanatyapım'da açılacak olan 'Canlı & Cansız' sergisi, 12 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Galeri Sanatyapım

Alparslan Türkeş Caddesi 7/A Beştepe Ankara

Tel: 0312 222 19 06

www.galerisanatyapim.com

SON DAKİKA HABERLERİ
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Edirne'deki cinayet davasında karar
Edirne'deki cinayet davasında karar
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi
ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi
Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor
Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
Aydın'da bir şahıs kadın arkadaşını kaçırıp intihar etti
Aydın'da bir şahıs kadın arkadaşını kaçırıp intihar etti
Erkenci Kuş 45. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 45. bölüm 2. fragmanı
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu
14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi
14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ders başına ne kadar 2019
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ders başına ne kadar 2019
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
Soylu'dan Nagehan'ın o sözlerine tepki
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
ASDEP alımları ne zaman 2019 ASDEP başvuru şartları neler?
Yorumlar