Canlı & Cansız sergisi Galeri Sanatyapım’da
Kayıhan Keskinok Atölyesi - Sema Sanal Ressamları Sergisi 24 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Galeri Sanatyapım’da...
Uzun süredir Sema Sanal'dan desen, yağlıboya resim ve resim teknikleri dersleri alan Kayıhan Keskinok Atölyesi ressamlarının geleneksel yıl sonu sergisi, Galeri Sanatyapım'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Her yıl farklı bir başlık altında oluşturulan sergilerin bu yılki konusu: Canlı & Cansız.
Sergilenen eserler, canlı ve cansız kavramları simgeleyen varlıkların/nesnelerin birlikte varoluşlarını içeren kompozisyonlardan oluşuyor.
Sergi, Ayten Öz, Betül Tümer, Beyhan Türkyılmaz, Derya Değirmenli, Ece Baştürk, Emre Eroğlu, Fatma Gergin Mit, Handan Önertürk, Irmak Öğretmen, Karya Keskinok, Nilay Kefoğlu, Nuray Gül, Pınar İpek, Sedat İnce (COS), Semiha Koç, Toprak Tılıç, Yasemin Kara ve Zeynep Yüksel’in farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çalışmalarından oluşuyor.
24 Haziran Pazartesi günü Galeri Sanatyapım'da açılacak olan 'Canlı & Cansız' sergisi, 12 Temmuz 2019 tarihine kadar açık kalacak.
Galeri Sanatyapım
Alparslan Türkeş Caddesi 7/A Beştepe Ankara
Tel: 0312 222 19 06
www.galerisanatyapim.com