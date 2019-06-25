Canan Kaftancıoğlu'ndan MHP'yi kızdıracak paylaşım

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimleri öncesi "İstanbul'a mitil atacağım" diyen ve bir günlük İstanbul ziyaretiyle ilgili mehter marşlı klip yayınlayan Devlet Bahçeli'ye İzmir Marşlı kliple cevap verdi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'a mitili atacağım" diyen Devlet Bahçeli'ye İzmir marşıyla gönderme yaptı.

Devlet Bahçeli, 23 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak İstanbul'a mitili atacağını yani seçim boyunca İstanbul'da bulunacağını açıklamıştı.

Seçim boyunca dillerden düşmeyen bu açıklamanın aksine MHP lideri İstanbul'da sadece iki gün kaldı. Uçak kullanmayan ve gittiği yurt gezilerinde karayolunu tercih eden Bahçeli'nin İstanbul'a gelişi ise yakın ekibi tarafından görüntülenerek mehter marşlı klip haline getirildi.

Daha önce yayınlanmıştı

Bahçeli'nin iki günlük bu ziyareti sosyal medyada tartışmalara neden olmuş bazı kullanıcılar MHP liderinin geliş görüntülerini tersten oynatarak "geldiği gibi geri döndü" yorumlarıyla paylaşılmıştı. MHP'lilerin tepkisine neden olan bu görüntüleri bu kez CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu İzmir marşı eklenmiş haliyle paylaştı.