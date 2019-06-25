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BBC anketinde Erdoğan damgası: En büyük desteği alan devlet adamı

BBC anketinde Erdoğan damgası: En büyük desteği alan devlet adamı

BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük desteği alan devlet adamı seçildi. Öte yandan araştırmada dikkat çeken tespitlere de yer veriliyor.

BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre Araplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi.

En büyük desteği alan devlet adamı

Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan "en büyük desteği alan devlet adamı" oldu.

Yüzde 51 erdoğan dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.

Araştırmada çarpıcı detaylar

Araştırmaya göre bölge ülkeleri en büyük tehdit olarak İsrail'i, Yemen ve Irak ise İran'ı gördü; Irak'ta da ABD ikinci büyük tehdit oldu. Arap ülkelerinde dindarlık da azaldı. Araştırmaya katılan ülkelerde "dindar değilim" diyenlerin oranı 2013'deki yüzde 8'den yüzde 13'e yükseldi. Dinden uzaklaşma en fazla 30 yaş altı nüfusta yaşanırken, bu kesimde "dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 18 oldu. Bu oran Tunus'ta yüzde 30'u, Libya'da yüzde 20'yi aşarken sadece Yemen'de bu oran 2013'teki yüzde 10'lar düzeyinden yüzde 5 civarına geriledi.

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