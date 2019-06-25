Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, G-20 Zirvesi'nde birebir görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Haziran'da Japonya'daki yapılacak G-20 Zirvesi'nde görüşeceğini Beyaz Saray duyurdu.

Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'daki G-20 zirvesine 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak.

Birebir görüşme gerçekleştirecekler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'da düzenlenecek G-20 zirvesinde birebir resmi görüşme yapacağı liderleri açıkladı. Beyaz Saray, Trump'ın zirvede Erdoğan ile de bire bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Putin ve Selman il de görüşecek

Trump'ın zirvede görüşeceği liderler arasında Erdoğan dışında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da olacak. Görüşmelerin gün ve saatlerine dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.