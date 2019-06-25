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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı belli olmayan kaleci Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulüpteki geleceği netleşti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu toplantıda kaptan Volkan Demirel'in 1 yıl daha takımda kalmasına karar verdi.
Fenerbahçe'de deneyimli eldiven Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu'nda olduğu gibi 1 yıllık anlaşma sağlandı. Futbolu bıraktıktan sonra iki isim de Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edecek.
Emre ile birlikte ağabeylik yapacak
1 sene daha Fenerbahçe forması giyecek olan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ile birlikte takımda hem ağabeylik hem de liderlik rolünü üstlenecek.
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