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Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster

23 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesi sonrası A Haber spikeri Erkan Tan'ın ''vebalin parçası oldunuz'' sözlerine Saadet vekilinden tepki geldi.

A Haber spikeri Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Tan'ın "Alnı secdeye gidip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını açıkça destekleyenler bu dakika itibariyle büyük bir sorumluluğun, hani tabir doğru mu bilmeyiz ama vebalin de parçası oldunuz" şeklindeki ifadesi sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.​ Bunlardan biri Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dı.

Dindarlığını Allah'a göster

Karaduman, Tan'ın söz konusu ifadeleri sarf ettiği ana dair videoyu kişisel Twitter paylaştı ve "Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığım lazım" dedi.

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