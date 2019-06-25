Eski Beşiktaşlı ifşa etti! Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı
Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile anlaşan Max Kruse'nin kumarbaz olduğunu ifade ederken Alman golcüye uyarılarda bulundu.
Fatih Terim'in olmazsa olmazı: Dört takviye. Terim yönetimden Banega, Onyekuru ve 2 forvet istedi. İleri uca iki forvcet isteyen tecrübeli teknik adam, geçen sezon kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını, bir süredir gündemde olan Sevillalı Banega'nın da transfer edilmesini istiyor.
Burak Yılmaz'a "Yılda net 2.5 milyon Euro vermeye hazırız" diyen Lecce, Beşiktaş'a da 2.5 milyon Euro teklif etti. Hem futbolcu hem siyah beyazlı yönetim olumsuz yanıt vermesine rağmen Lecce'nin ısrarı sürüyor.
Galatasaray, golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Falcao'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde alternatifini belirledi. Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefleyen Galatasaray, transferde tüm şartları zorlayacak.
Eski Beşiktaşlı Ailton, Fenerbahçe ile anlaşan Alman golcü Max Kruse'ye öğütler verdi: Poker hayranı Kruse, birçok teklifi reddetti. Ama Türkiye'de kumar yasak. Werder Bremen'deki rahatlığı bulamaz.