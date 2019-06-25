Eski Beşiktaşlı ifşa etti! Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı

Burak Yılmaz'a "Yılda net 2.5 milyon Euro vermeye hazırız" diyen Lecce, Beşiktaş'a da 2.5 milyon Euro teklif etti. Hem futbolcu hem siyah beyazlı yönetim olumsuz yanıt vermesine rağmen Lecce'nin ısrarı sürüyor.