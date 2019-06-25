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TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü

TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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