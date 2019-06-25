SON DAKİKA
23 Haziran sonrası kabine revizyonu yapılacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi! Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Gelecek Burada

Binali Yıldırım biyografisini değiştirdi! Bakın ne yaptı

Binali Yıldırım biyografisini değiştirdi! Bakın ne yaptı

23 Haziran İstanbul seçiminde AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım, Twitter'da biyografisini değiştirdi.

AK Parti tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan seçim sonrası Twitter'da bio'sunu güncelledi.

Biyografisini "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi

Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 1 Milyona 1 soru kalmıştı
Foto Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 1 Milyona 1 soru kalmıştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var
TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
AK Parti İzmir'de deprem! Cem Kavur istifa etti
AK Parti İzmir'de deprem! Cem Kavur istifa etti
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ Lise taban puanları 2018 -2019 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Elazığ Lise taban puanları 2018 -2019 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Adana’da narkotik operasyonunda 25 tutuklama
Adana’da narkotik operasyonunda 25 tutuklama
Yalova lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu yeni
Yalova lise taban puan tablosu 2019 yüzdelik dilimler kaç oldu yeni
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster
Tekirdağ 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Tekirdağ 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar