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Binali Yıldırım biyografisini değiştirdi! Bakın ne yaptı
23 Haziran İstanbul seçiminde AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım, Twitter'da biyografisini değiştirdi.
AK Parti tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan seçim sonrası Twitter'da bio'sunu güncelledi.
Biyografisini "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi
Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan bio'sunu, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.
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