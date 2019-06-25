SON DAKİKA
23 Haziran sonrası kabine revizyonu yapılacak mı sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi! Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Gelecek Burada

TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var

TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var

FETÖ operasyonları devam ediyor. İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 18 ilde operasyon başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
AK Parti İzmir'de deprem! Cem Kavur istifa etti
AK Parti İzmir'de deprem! Cem Kavur istifa etti
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki kaderi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
İstanbul seçimi sonrası dolar/TL yatay seyrini devam ettiriyor!
İstanbul seçimi sonrası dolar/TL yatay seyrini devam ettiriyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Erzincan Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Bursa lise taban puanları güncel lise yüzdelik dilimleri tablosu 2019
Bursa lise taban puanları güncel lise yüzdelik dilimleri tablosu 2019
Adana’da narkotik operasyonunda 25 tutuklama
Adana’da narkotik operasyonunda 25 tutuklama
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'dan Erkan Tan'a tepki! Dindarlığını Allah'a göster
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme klavuzu yayınlandı
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı
Balıkesir lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Balıkesir lise taban puanları 2019 nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar 1 yorum