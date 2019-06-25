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ÇAYKUR'dan zam açıklaması! Kuru çaya ne kadar zam yapıldı

Demirören Haber Ajansı
ÇAYKUR'dan zam açıklaması! Kuru çaya ne kadar zam yapıldı

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı.

ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı. Kuru çay zammı bugünden itibaren geçerli olacak.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir çay sektörü temsilcileri fiyat maliyet artışları nedeniyle kuru çaya zam talebinde bulunuyordu.

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