İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'dan çok konuşulacak AK Parti açıklamaları!

Binali Yıldırım ve ekibinin seçim kampanyasını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'u anarak, "Rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının nedeni yeni bir Erol'un olmayışıdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, seçim süreci ile ilgili olarak Sözcü'den Özlem Gürses'e konuştu.

"Büyük bir mağduriyet yarattı"

"Aynı kampanyayı iki kere yapmak nasıl bir deneyimdi?" sorusuna Özkan, "31 Mart'tan önce Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'a, İstanbulluların sorunlarına ve çözümlerine odaklanmıştı. Ama 31 Mart'tan sonra yaşananlar, seçimleri yöneten otorite olan YSK dahil Yüksek Yargı'nın yaptığı hatalar, haksızlıklar, büyük bir mağduriyet yarattı" yanıtını verdi.

"Etkisi Türkiye sınırlarını aşan bir siyasetçi haline geldi"

Özkan şunları söyledi: Bu yeni durum kampanyanın tonunu ve rengini biraz değiştirdi. Aslında bir yerel siyasetçi iken ve o noktada kalacak iken, Ekrem İmamoğlu şu anda bir demokrasi kahramanı ve Türkiye'de adaletin gerçekleşmesinin en önemli sembol isimlerinden biri haline geldi. Ünü ve etkisi Türkiye sınırlarını aşan bir siyasetçi haline geldi. Dolayısı ile biz de bu tarifini yaptığım siyasetçinin kampanyasını yaptık ikinci dönemde.

"Erol Olçok'u özlüyor musun?"

"AK Parti'nin kampanya aklı Erol Olçok'u özlüyor musun? Onun trajik kaybı ile tüm kampanya gücü yitirilmiş sanki…" Sorusuna şöyle yanıt verdi:

Erol, evladı ile birlikte vurulduktan sonra o gece, ben gerçekten çok üzüldüm. Türkiye için de büyük bir kayıptır yokluğu. Onunla ilgili bir de yazı yazdım, o yazıyı hem Erol'un ailesi, akrabaları, hem de AK Parti'de ona yakın isimler çok paylaştı. Bugün anlıyoruz ki Erol, AK Parti için, zannedilenden çok daha değerli ve çok daha önemliymiş. İletişimciler pek çok işi yapabilirler ama doğru bir strateji bulmak ve bir seçim kampanyası sırasında ortaya çıkan binlerce sesi susturup, o doğru strateji çizgisinde kampanyayı sürdürebilmek büyük bir başarıdır.

"Yeni bir Erol'un olmayışı..."

Seçim kampanyaları, çok konuşmak, çok fikir bulmak değildir. En önemlisi; seçim kampanyaları asla gerçeği eğip bükmek, olmamış, yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi anlatmak, yalan söylemek değildir. Elbette sonuçta ekonomini kötü gidişatının etkisi vardır ama bu kampanyada gördük ki rakibimizin tek bir tane bile doğru mesajının bulunmamasının nedeni, orada yeni bir Erol'un olmayışıdır.