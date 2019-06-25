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Taha Akyol'dan bomba yeni parti yazısı: Babacan ve Davutoğlu parti kuracaklar...

Taha Akyol'dan bomba yeni parti yazısı: Babacan ve Davutoğlu parti kuracaklar...

AK Parti kadrolarında üst düzey görevlerde bulunan eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını ve kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyleyen Karar yazarı Taha Akyol, "İktidarın işi zorlaşıyor; hem seçim sosyolojisi hem ağırlaşan ekonomik ve jeopolitik sorunlar yüzünden" dedi.

Karar yazarı Akyol, "İktidarın işi zorlaşıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında kurulacağı söylenen yeni parti ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Akyol, eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını söyledi. Kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyleyen Akyol,  "İktidarın işi zorlaşıyor; hem seçim sosyolojisi hem ağırlaşan ekonomik ve jeopolitik sorunlar yüzünden" söz konusu durumun AK Parti'nin aleyhine olacağını dile getirdi.

''Aşırı özgüven, siyasi öngörü kaybı yaratmıştı''

"CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki ilişkilerin AK Parti'nin mağlubiyetteki rolüne değinen Akyol, AK Parti 17 yıllık iktidarında ilk defa 31 Mart’ta seçim kaybetti. İstanbul’da 14 bin oy farkını fazlasıyla telafi edeceğine inanarak seçim iptal ettiren iktidar, 800 bin oy farklıyla sandıktan mağlup çıktı. Aşırı özgüven, siyasi öngörü kaybı yaratmıştı.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti neden kaybetti sorusuna yanıt arayan Akyol, ''Seçim sonuçlarını isabetle tutturan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, İstanbul’da seçmenlerin üçte birinin 30 yaş altında bulunduğunu, AK Parti’nin bu kitleye bir “ütopya”, yani geleceğe ilişkin umut ve heyecan veremediğini söylüyor.'' dedi.

Akyol ayrıca şu ifadelere başvurdu;

Evet, AK Parti bir süredir umut vermek yerine korku ve endişe faktörlerine dayalı bir dil kullanıyor. Buna “had bildirme” söylemi eşlik ediyor…

''Öcalan’a açıklama yaptırmak bu sosyolojiyi değiştirmedi''

Büyük kentlerde iktidara büyük çapta oy kaybettiren sosyoloji budur.
Öcalan’a açıklama yaptırmak bu sosyolojiyi değiştirmedi tabii.
İktidarın sorunlarını yarın yazacağım. Bugün seçimin galip tarafına bakalım.

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