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Kocaeli'nde dikkat çeken DAEŞ operasyonu! 7 kişi yakalandı

Kocaeli'nde dikkat çeken DAEŞ operasyonu! 7 kişi yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 

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