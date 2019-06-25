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Gören şaştı kaldı! Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı

Gören şaştı kaldı! Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı

KASTAMONUda jandarma ekiplerince minibüste yapılan aramada, reçel dolu kavanozda Skunk (uyuşturucu madde) ele geçirildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu.

50 gram skunk çıktı

Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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