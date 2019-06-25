AK Parti'de kabineden parti yönetimine kadar büyük değişiklik olacak

İstanbul seçiminin ardından ilk grup toplantısında vereceği mesajlar merakla beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm seçenekleri masaya yatıracak. Öte yandan seçim sonrasına ertelenen revizyonun da devreye girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda süratle bir değerlendirme sürecine girilecek.

Vatandaşta karşılığı olan isimlerle yola devam edilecek

AK Parti’de ilk aşamada ‘Gerçekçi bir seçim muhasebesi’ yapılacak. AK Parti kaynaklarına göre, hedef ‘Birilerine fatura kesmek’ olmayacak, ama nerede hata yapılmışsa ve bu hatanın sorumluluğu kimde ise gereği yapılacak. AK Parti içinde bu konuda, “Gerekirse parti yönetiminden, kabineye kadar, İstanbul il yönetiminden, ilçe yönetimlerine kadar kimin sorumluluğu bir revizyona gidilebilir. Bu süreç 31 Mart’tan sonra başladı zaten. İstanbul’dan ayrı olarak, il başkanlıkları konusunda Türkiye genelinde bazı değişikliklere gidildi. Değişim süreci şimdi İstanbul’la birlikte yeni bir boyut kazanacak” değerlendirmesi yapılıyor. Kabinede yapılacak revizyonla birlikte ‘Teknokrat isimlerin yerine vatandaşta karşılığı olan isimlerle’ yola devam edileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebilir

Binali Yıldırım’ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev verileceği veya cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım’ın, ‘Herhangi bir görev istemeyebileceği’ yorumu da yapılıyor.