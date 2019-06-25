EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay seçim yorumu: Siyasi görüşler değişebilir

İnanılmış bir demokrasi ruhuyla..: "Ne zaman mı düzelir? Biri gelsin herşeyi düzeltsin diye beklemeyip,geleceğini bir insana endekslemeyip,biri bizim için düşünsün bizim için yapsın demeyip,inandığın her ne ise senin gibi düşünmeyeni ötekileştirip düşman bellemeyip, hep beraber inanılmış bir Demokrasi ruhuyla tek yürek, tek yumruk olmuş bir millet olarak ancak!"