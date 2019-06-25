Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? İşte AK Parti'nin planı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan sonuç, AK Parti açısından yeni bir dönemin başlangıcına da sebep olacak. İstanbul il ve ilçe yönetimi, kabine ve birçok alanda değişiklikler bekleniyor. Peki Binali Yıldırım'ın görevi ne olacak?

Kabinede 'teknokrat'ların yerine vatandaşta karşılığı olan isimlerle yola devam edilmesi bekleniyor. Kulislerde Binali Yıldırım'm cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği söyleniyor.

Kabineden, parti yönetimine kadar, İstanbul il yönetimi ve ilçe yönetimlerine kadar birçok alanda radikal değişiklikler beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm seçenekleri masaya yatırıp, hızla ülke gündemine dönülmesini hedefliyor.

24 Haziran seçimlerinin bile geniş bir analize tabii tutulmadığı AK Parti 'de, önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem hem partinin ve hem de ülkenin geleceği açısından 'fırsat' olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'm önünde parti ve hükümet açısından üç önemli başlık bulunuyor. Bu kapsamda, erken seçimin söz konusu olmayacağı, Cumhur İttifakının sürmesi, kabine ve partide geniş çaplı revizyonların gündeme gelmesi ve ekonominin düzelmesi için seferber olunması gibi başlıklarda süratle bir değerlendirme sürecine girilecek.

Maksat fatura kesmek değil

AK Parti'de ilk aşamada 'Gerçekçi bir seçim muhasebesi' yapılacak. AK Parti kaynaklarına göre, hedef “Birilerine fatura kesmek” olmayacak, ama nerede hata yapılmışsa ve bu hatanın sorumluluğu kimde ise gereği yapılacak. AK Parti içinde bu konuda, "Gerekirse parti yönetiminden, kabineye kadar, İstanbul il yönetiminden, üye yönetimlerine kadar kimin sorumluluğu bir revizyona gidilebilir. Bu süreç 31 Mart'tan sonra başladı zaten. Değişim süreci şimdi İstanbul'la birlikte yeni bir boyut kazanacak" değerlendirmesi yapılıyor. Kabinede yapılacak revizyonla birlikte 'Teknokrat isimlerin yerine vatandaşta karşılığı olan isimlerle' yola devam edileceği belirtiliyor.

Binali Yıldırım nasıl bir pozisyon alacak?

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın bu süreçte nasıl bir pozisyon alacağı henüz net değil. Ancak, kulislerde kabinede görev verileceği veya Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamına getirebileceği belirtilen Yıldırım'ın, 'Herhangi bir görev istemeyebileceği' yorumu da yapılıyor.